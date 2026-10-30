CCNL LEGNO-ARREDO INDUSTRIA, IL RINNOVO È REALTÀ: PIÙ SALARIO, DIRITTI E TUTELE

Angela Piccione, Segretaria provinciale FILLEA CGIL Brindisi: «Accordo raggiunto senza nemmeno un’ora di sciopero. Ora le conquiste contrattuali devono diventare benefici concreti anche sul nostro territorio»

Brindisi, 30 ottobre 2026 – Si è svolto il 28 Ottobre 2026 a Roma l’Attivo unitario dei quadri e dei delegati del settore Legno-Arredo Industria, promosso da FENEALUIL, FILCA-CISL e FILLEA CGIL, dopo la firma del rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), sottoscritto il 3 settembre 2026.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per approfondire i risultati raggiunti, condividere i contenuti dell’accordo e rilanciare l’impegno delle organizzazioni sindacali a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto.

Il rinnovo è il risultato di un percorso di confronto e partecipazione che ha coinvolto anche i lavoratori attraverso le assemblee svolte nei luoghi di lavoro. La contrattazione, infatti, non è soltanto l’esito di un negoziato tra le parti: è un processo collettivo che nasce dall’ascolto, dalla condivisione delle rivendicazioni e dalla capacità di dare risposte concrete ai bisogni di chi lavora.

Un elemento particolarmente significativo è che l’accordo è stato raggiunto senza nemmeno un’ora di sciopero!

Un risultato che valorizza il confronto e la contrattazione collettiva, mantenendo al centro l’obiettivo fondamentale: migliorare le condizioni economiche e normative delle persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita del settore.

Salari, diritti e sicurezza: i risultati del rinnovo

Per il parametro di riferimento AS1 è previsto un incremento certo complessivo dei minimi contrattuali pari a 134 euro lordi mensili, articolato in due tranche tra settembre 2026 e gennaio 2027. È inoltre prevista una somma una tantum di 100 euro lordi, secondo le condizioni stabilite dall’accordo, oltre agli eventuali adeguamenti collegati al meccanismo di recupero dell’inflazione previsto dal contratto.

Accanto agli aumenti salariali, il rinnovo interviene su diversi aspetti normativi: maggiorazioni per il lavoro straordinario, notturno e festivo, permessi e congedi, previdenza complementare, sanità integrativa e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In una fase in cui il costo della vita continua a pesare sui bilanci familiari, difendere il potere d’acquisto significa tutelare il valore delle retribuzioni, riconoscere le professionalità e rafforzare i diritti. La qualità del contratto, però, si misura soprattutto nella sua applicazione: sarà quindi essenziale informare i lavoratori, vigilare sul rispetto delle disposizioni e rafforzare la rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro.

Le ricadute sul territorio brindisino: il lavoro al centro dello sviluppo

Il rinnovo nazionale assume un significato importante anche per la provincia di Brindisi, dove è necessario promuovere un modello di sviluppo fondato sulla qualità dell’occupazione, sulla legalità, sulla sicurezza e sulla valorizzazione delle competenze. Le conquiste raggiunte a livello nazionale devono tradursi in risultati concreti anche per le lavoratrici e i lavoratori del territorio, attraverso la corretta applicazione del contratto, la tutela del reddito e il miglioramento delle condizioni di lavoro.

Particolare attenzione va riservata alle piccole e medie imprese della filiera del legno e dell’arredamento. La competitività non può essere perseguita riducendo i diritti o peggiorando le condizioni lavorative: il rispetto del contratto nazionale tutela i dipendenti e contribuisce a contrastare il dumping contrattuale e la concorrenza sleale.

Investire sulla qualità del lavoro significa riconoscere le professionalità, favorire la formazione e sostenere le imprese che scelgono di competere attraverso competenze, innovazione e rispetto delle regole. In questo percorso, la FILLEA CGIL continuerà a essere presente nei luoghi di lavoro, ascoltando le esigenze delle persone e verificando che i risultati della contrattazione trovino piena applicazione anche a livello territoriale.

Angela Piccione, Segreteria provinciale FILLEA CGIL Brindisi: «Le conquiste contrattuali devono diventare diritti concreti»

«Il rinnovo del CCNL Legno-Arredo è un risultato importante per le lavoratrici e i lavoratori del settore. Aver raggiunto l’accordo senza nemmeno un’ora di sciopero è un elemento significativo, che dimostra il valore del confronto e della contrattazione collettiva. Un risultato costruito anche attraverso le assemblee nei luoghi di lavoro, momenti fondamentali di partecipazione, ascolto e condivisione delle rivendicazioni.

Gli aumenti salariali, le nuove tutele e gli interventi sulla sicurezza non possono restare soltanto sulla carta: devono tradursi in benefici reali nella vita quotidiana delle lavoratrici e dei lavoratori.

Anche nella provincia di Brindisi dobbiamo raccogliere questa sfida. È necessario continuare a difendere il potere d’acquisto, garantire la corretta applicazione del contratto e contrastare la precarietà e ogni forma di concorrenza basata sulla riduzione dei diritti. La sicurezza deve essere una priorità irrinunciabile in ogni azienda.

Il nostro territorio ha bisogno di occupazione di qualità, di imprese capaci di investire e di un sistema produttivo che metta al centro le persone. La crescita economica non può essere separata dalla dignità del lavoro, dal rispetto delle regole e dalla valorizzazione delle competenze.

Come Segreteria provinciale FILLEA CGIL Brindisi continueremo a essere al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, affinché i risultati raggiunti a livello nazionale diventino diritti effettivi anche nelle realtà produttive locali. Il rinnovo è un traguardo importante, ma soprattutto un impegno quotidiano: tutelare chi lavora, rafforzare la rappresentanza e contribuire a costruire un futuro in cui sviluppo e diritti procedano insieme».

Angela Piccione

Segretaria Provinciale

FILLEA CGIL Brindisi