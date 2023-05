CDA ENAV A BRINDISI, D’ATTIS (FI): “BENE CDA, NUOVA ATTENZIONE PER CENTRO BRINDISINO”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Il nuovo Cda dell’Enav, nominato dal governo Meloni, sta dimostrando massima attenzione per Brindisi e non posso che registrare con gratitudine e apprezzamento questo dato. A conferma di ciò, la convocazione di un Consiglio di amministrazione dell’ente nazionale per l’assistenza al volo proprio a Brindisi, previsto per le prossime settimane. Ho sempre mantenuto alta la guardia, negli ultimi tempi, sui possibili trasferimenti dei servizi di controllo del traffico aereo e assistenza al volo da Brindisi a Roma, soprattutto a tutela dei livelli occupazionali nel nostro territorio. Questo, però, è un segnale positivo che va in assoluta controtendenza rispetto a quanto paventato nei precedenti piani industriali. E porta la firma inconfondibile del centrodestra”.