“C’È STATO FORSE UN TEMPO. LA STORIA DELL’AMORE FRA NINO E BETTINA CAPONNETTO”, UN LIBRO, TANTE EMOZIONI!

Leggere un libro e provare emozioni indescrivibili! È proprio quello che accade con il bellissimo libro di Massimo Caponnetto:”C’è stato forse un tempo. La storia dell’amore fra Nino e Bettina Caponnetto”. Un racconto intenso, una storia narrata con uno stile veramente unico. Una storia d’amore fra due persone speciali, Nino e Bettina. Un amore per cui, all’inizio, lottano, convinti di essere la scelta giusta l’uno per l’altra. Un amore contrastato dal papà di Bettina che avrebbe voluto qualcosa “di meglio” per sua figlia, soprattutto non un siciliano. Un timidissimo Nino che si innamora già dalla prima volta che la vede. Due giovani che, nonostante vivano negli anni 40, hanno idee ben chiare su quello che vogliono per il loro futuro. Un’amore che pervade tutta la prima parte del libro. Sembrerebbe quasi di leggere due libri diversi, uno d’amore e l’altro che abbraccia 70 anni di storia d’Italia, ma non è così. Bettina ci sarà sempre e sarà la vera ancora di salvezza per Nino. Riuscirà a supportarlo in tutte le scelte, a volte difficili, che dovrà fare. Un amore vero, tenero, assoluto. La seconda parte del libro è sicuramente toccante, intensa, un lungo excursus storico della nostra Italia che attraversava un periodo difficile. Niente sarà più come prima! È soprattutto il racconto di una Sicilia dominata dalla paura di una mafia che aveva sempre avuto la certezza di poter fare ciò che voleva. Tanta paura e omertà purtroppo dominante, una sensazione di impotenza e, di conseguenza, un adeguarsi a vivere una vita senza neppure la voglia di ribellarsi. Poi arrivano loro, uomini che hanno creduto in un cambiamento difficile, ma non impossibile. Uomini che hanno sacrificato la loro vita, convinti che qualcosa si dovesse fare per cambiare le cose. Grazie Massimo Caponnetto per averci permesso di condividere la storia della tua famiglia e per averci fatto comprendere il periodo storico vissuto in prima persona da tuo padre. Un libro che è un vero e proprio documento da proporre ai giovani perché capiscano il sacrifico e la passione con cui questi grandi uomini hanno portato avanti la lotta per la legalità. Un libro che aiuta a comprendere come non si debba mai abbassare la guardia affinché la morte di uomini come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e tanti altri altri, non sia stata inutile. Dopo la morte dei suoi amici, superato il primo sgomento, il magistrato Antonino Caponnetto è andato in giro per l’Italia con l’obiettivo di ricordarli. La Scuola di Formazione Antonino Caponnetto nasce proprio per seguire l’insegnamento del magistrato che, spesso, incontrando i docenti delle varie scuole, invitava a fare studiare anche la storia recente. “In fondo quello che dobbiamo fare della nostra vita, è mettere le persone che ci stanno accanto nella condizione di tirare fuori la parte migliore di sé, in famiglia, nel lavoro, ovunque. E oggi mi sembra che sia tutto qui…niente di più.-nonno Nino”. Bisogna essere sempre pronti a contrastare la criminalità organizzata e il libro di Massimo è un documento importante e imprescindibile per comprendere pienamente ciò che è realmente avvenuto in quegli anni, “perché le storie di amore, specialmente quelle che sanno incontrare il corso della storia senza perdere la loro semplicità e la loro purezza, emozionano sempre”. Anna Consales