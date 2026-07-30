Ceduto a “Huvepharma” lo stabilimento EuroApi di Brindisi

Finalmente uno spiraglio di luce sullo stabilimento farmaceutico EuroApi di Brindisi. Nel pomeriggio di ieri, presso la sede di Confindustria, è stata firmata la vendita dello stabilimento EuroApi di Brindisi. L’acquirente è il gruppo “Huvepharma” che ha sede in Bulgaria e che aveva già acquisito un altro stabilimento della ex Sanofi in Italia, a Garessio (Cuneo). Com’è noto, EuroApi aveva già annunciato il suo disimpegno da Brindisi e, in mancanza, di un compratore lo stabilimento avrebbe chiuso i battenti, con gravi ripecussioni occupazionali per i diretti e per l’indotto.

Huvepharma produce preincipi attivi utilizzati per la produzione di farmaci, anche destinati agli animali. L’accordo prevede anche il manutenimento degli attuali livelli occupazionali ed un sostanziale rilancio dello stabilimento brindisino. Previsti investimenti, oltre alla somma destinata all’acquisto, per circa 70 milioni di euro.

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