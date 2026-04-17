Ceglie – Agata Scarafilo e il centro sinistra chiedono incontro istituzionale dopo le intimidazioni

Elezioni amministrative 2026 – Centrosinistra Ceglie Messapica (Br)

Agata Scarafilo e Centrosinistra chiedono incontro istituzionale:

“L’intimidazione un inaccettabile inquinamento del clima civile di Ceglie”

Una richiesta di incontro con gli organi istituzionali è stata inviata stamane, venerdì 17 aprile, dalla candidata sindaca del centrosinistra di Ceglie Messapica, Agata Scarafilo, al Prefetto di Brindisi. L’istanza è stata proposta all’indomani della rinuncia di un candidato sindaco in seguito ad una lettera anonima che il destinatario ha definito “minatoria e intimidatoria” e denunciata agli organi di polizia.

Agata Scarafilo, con la propria iniziativa e in rappresentanza dell’intera coalizione del centrosinistra, si è rivolta al Prefetto di Brindisi per esporre la necessità di assicurare la più ampia espressione democratica, la tutela di tutti i candidati al voto amministrativo, e in particolar modo la difesa di legalità e garanzia per i cittadini di Ceglie Messapica, paese apprezzato per l’ospitalità della gente nel rispetto di una riconosciuta convivenza civile.

“La ricezione di una lettera anonima – ha scritto al Prefetto Agata Scarafilo – dal contenuto minatorio presso l’abitazione privata di un candidato sindaco non rappresenta solo un vile attacco alla persona e alla sua serenità familiare, ma costituisce un vulnus intollerabile alla democrazia. Quando atti del genere riescono a determinare l’esclusione di un competitor dalla sfida elettorale, non è solo un progetto politico a fallire, ma è lo Stato stesso a subire un’offesa.

Riteniamo che quanto accaduto rischi di alterare il normale e libero processo democratico in vista delle prossime consultazioni amministrative.

L’intimidazione non solo dei candidati, ma dell’intero corpo elettorale, potrebbe rappresentare un inaccettabile inquinamento del clima civile della città, creando inoltre un precedente pericoloso dove la violenza psicologica prevale sul confronto delle idee.

​Alla luce di questi fatti, chiediamo – ha concluso la candidata del centrosinistra – un incontro a Lei per esporre la nostra profonda preoccupazione ed esortare un presidio di legalità ancora più rigoroso. È fondamentale che le Istituzioni forniscano una risposta immediata e percepibile, affinché la comunità di Ceglie Messapica non si senta abbandonata e la politica non resti ostaggio di metodi criminali”.