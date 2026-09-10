Ceglie M.ca – Con le fototrappole a luglio rilevate 80 infrazioni!

Continuano ad arrivare i dati raccolti attraverso le fototrappole, attivate nel mese di luglio dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Palmisano, per contrastare il conferimento irregolare dei rifiuti e l’abbandono indiscriminato sul territorio di Ceglie Messapica.

Dalle 7 postazioni attive, concentrate in particolare nella seconda metà di luglio, sono state rilevate circa 80 infrazioni, al momento riconducibili a privati cittadini.

La Polizia Locale sta procedendo all’esame e alla verifica delle immagini acquisite, attività che consentirà di identificare i responsabili e procedere con le relative contestazioni e sanzioni.

Si ricorda che l’abbandono o il conferimento irregolare dei rifiuti comporta sanzioni amministrative fino a 500 euro, oltre alle ulteriori conseguenze previste dalla normativa nei casi più gravi. I responsabili possono inoltre essere chiamati alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.

“Lavoriamo per garantire il decoro e la tutela del nostro territorio” – Il Sindaco Angelo Palmisano.

Per il conferimento degli ingombranti è attivo il numero verde 800 405 633. È inoltre possibile utilizzare il Centro Comunale di Raccolta Materiali, sito presso la Zona Industriale, in via Del Lavoro, aperto dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 11:30 e il martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 18:00.

L’Amministrazione comunale continuerà a seguire l’attività di monitoraggio della Polizia Locale e a comunicare gli aggiornamenti.