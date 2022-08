CEGLIE FOOD FESTIVAL – STASERA DARGEN D’AMICO

Dopo il successo della prima data con Raphael Gualazzi e Simona Molinari, è arrivato il momento al Ceglie Food Festival di ospitare Dargen D’amico che presenterà al pubblico di Piazza Plebiscito il singolo che ha coinvolto le programmazioni radiofoniche nel post Festival di Sanremo “Dove si balla”. L’appuntamento è il 22 agosto 2022 alle 21.00, ad aprire la serata sarà il cantautore cegliese Epicoco che si esibirà sul palco, un momento di promozione

La sesta edizione del Ceglie Summer Festival è realizzata come sempre dalla New Music Promotion in collaborazione con il Comune di Ceglie Messapica. L’ingresso agli eventi è gratuito fino al raggiungimento della capienza massima della piazza.

“Nei sogni nessuno è monogamo” è il titolo del nuovo disco di Dargen D’Amico uscito a marzo. Il progetto discografico si compone di 12 tracce e include anche “Dove si balla”, brano che ha presentato sul palco dell’Ariston in occasione della 72ª edizione del Festival di Sanremo classificandosi nono. Già certificato Disco d’Oro, Dove si balla è doppio disco di platino, su Spotify conta oltre 29 mln di stream e su YouTube oltre 19 mln di views.

“Nei sogni nessuno è monogamo” è il decimo album in studio e rappresenta in pieno l’estro musicale e artistico di Dargen D’Amico. Il suo innato talento nell’unire le sonorità e le influenze più diversificate, pescando a piene mani dal cantautorato italiano tradizionale e portando avanti allo stesso tempo un’instancabile ricerca che passa attraverso la musica classica, l’elettronica e il pop. Firma inconfondibile dell’artista sono soprattutto i testi, che confermano ancora una volta quanto sia una mente creativa, un outsider che gioca con parole e figure retoriche in modo sagace e folgorante, dando vita a immagini nitide ed eloquenti.

Nato artisticamente con l’hip hop degli anni ’90, fin dal suo primo album solista Musica senza musicisti del 2006 ha saputo inventare una chiave del tutto personale al rap, da una parte pescando a piene mani dalla tradizione cantautorale italiana, dall’altra portando avanti una lunga ricerca che attraversa i territori della musica classica e dell’elettronica per ricongiungersi al pop. Sul palco Dargen D’Amico sarà accompagnato dai fidati musicisti Edwyn Roberts, Gianluigi Fazio e dal polistrumentista Diego Maggi.

Opening Epicoco – 22 agosto 2022 – ore 21.00

Davide Epicoco, in arte Epicoco, è un talentuoso giovane artista che si sta facendo strada sia come autore che come cantante solista, conosciuto alle cronache per il suo primo singolo “Ricordami chi sono“, prodotto da Giulio Nenna e Andrea DB Debernardi. Il cantautore di Ceglie Messapica che ha aperto tutti i concerti di Irama, è tornato alla ribalta delle cronache nello scorso ottobre con il singolo “Facciamo Na Na Na” è un pezzo ironico e spensierato, che parla di una storia d’amore sbocciata da poco. Epicoco sarà protagonista del palco del Ceglie Summer Festival.