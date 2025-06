Ceglie – Grande partecipazione per la riapertura del MAC900

Grande partecipazione ed entusiasmo ieri sera in via San Paolo della Croce per l’attesa riapertura del MAC900, l’ex mattatoio comunale completamente riqualificato e restituito alla cittadinanza come nuovo spazio culturale, grazie al progetto regionale “Luoghi Comuni”, promosso da Regione Puglia e ARTI, al quale ha partecipato l’Amministrazione comunale.

L’inaugurazione ufficiale, ha visto la presenza di tutta l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Angelo Palmisano, rappresentanti dell’associazione culturale “Ignazio Ciaia” e numerosi cittadini. Una serata ricca di emozioni, impreziosita dalla orchestra “Ignazio Ciaia” con direzione musicale del Maestro Silvestro Sabatelli, la voce intensa di Maristella Curri e la conduzione elegante di Marisa Cassone. Presenti anche i docenti Michele Aloisio, Rosanna Volpe, Massimiliano Morabito, Vincenzo Scarafile e Danilo Babbo che svilupperanno dei progetti nel corso dei prossimi mesi.

A gestire il MAC900 sarà l’Associazione Culturale “Ignazio Ciaia” APS, guidata dal Presidente Federico De Leonardis Ragione, selezionata tramite bando pubblico. L’obiettivo è fare del MAC900 un luogo di creatività, inclusione e partecipazione giovanile, in rete con le energie locali e con una programmazione artistica e culturale aperta alla città.

L’iniziativa è stata resa possibile dalla delibera di Giunta n.42 del 24 febbraio 2025, con cui l’Amministrazione comunale ha aderito al progetto “Luoghi Comuni”. Il percorso di rigenerazione dello spazio ha previsto un’attenta fase di co-progettazione, con l’Amministrazione comunale parte attiva.

Il MAC900 entra così a far parte dei 155 spazi attivati in Puglia grazie a “Luoghi Comuni”, finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014–2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili.

Con la riapertura del MAC900, la città si riappropria di un luogo simbolico, che da oggi torna a vivere come centro propulsore di cultura, aggregazione e innovazione sociale.

Dichiarazioni:

Il Sindaco Angelo Palmisano: “Restituire il MAC900 alla comunità significa ridare vita a uno spazio che appartiene a tutti. Il dovere di una Amministrazione comunale è creare opportunità e questo è un segnale concreto di rinascita culturale e partecipazione”.

Federico De Leonardis Ragione, Presidente Ass. Ignazio Ciaia APS: “Siamo pronti a dare anima e contenuti a questo luogo. Il MAC900 sarà una casa per i giovani e la cultura condivisa, ringrazio di cuore l’Amministrazione comunale”.

Emanuela Gervasi, Assessora ai Lavori Pubblici e ai Bandi e Finanziamenti regionali e statali: “Abbiamo creduto fortemente in questo progetto. Il MAC900 sarà un presidio culturale aperto, dinamico e profondamente legato al territorio”.

Cosimo Bellanova, Assessore alla Cultura: “Il MAC900 sarà un luogo vivo che accoglierà linguaggi artistici diversi e darà voce ai talenti del nostro territorio”.