Ceglie – il Comune punta a rilanciare “Mac900”

Il Comune di Ceglie Messapica ha partecipato al progetto Luoghi Comuni candidando lo spazio del Mac900, ex mattatoio riconvertito in laboratorio urbano. Inoltre, entro le prime settimane di febbraio, sarà organizzato un open day al Mac900 per presentare l’Avviso alle organizzazioni giovanili.

Per scaricare il bando e partecipare: https://luoghicomuni.regione.puglia.it/spazi/mac900/

Luoghi Comuni, cosa è e a chi si rivolge:

Luoghi Comuni mette in rete giovani ed Enti pubblici finanziando, con risorse fino a 40mila euro, progetti rivolti al territorio e alle comunità. Per accedere al finanziamento, le Organizzazioni giovanili del Terzo Settore si impegnano a strutturare progetti di innovazione sociale costruiti sia sulle esigenze delle comunità locali che sullo spazio pubblico da valorizzare. Le proposte saranno successivamente valutate e saranno finanziati i progetti più coerenti con gli obiettivi dell’iniziativa.

Si rivolge a

– Organizzazioni giovanili del Terzo Settore, costituite e con sede in Puglia, i cui organi di amministrazione siano composti in maggioranza da giovani fino a 35 anni.

– Comuni e altri Enti pubblici che vogliono mettere a disposizione il proprio patrimonio sottoutilizzato per progetti di innovazione sociale. Gli spazi devono essere localizzati sul territorio regionale, immediatamente fruibili e privi di un soggetto gestore.

L’Amministrazione Comunale intende rilanciare l’immobile per mettere in campo azioni di co-creazione di progetti e idee, rivolte ai bisogni e alle iniziative del territorio attraverso la promozione del patrimonio artistico locale, valorizzazione delle risorse culturali, creazione di opportunità di crescita e di formazione, di incontro e di scambio, oltre ad un’area utile e di supporto sociale.

Il Comune intende compartecipare al progetto attraverso dei percorsi di confronto, co-progettazione e supporto costanti che permettano di instaurare un rapporto collaborativo duraturo: attività di comunicazione e pubblicità attraverso i canali comunali, attività di rete con altri enti territoriali, impiego di risorse umane ed economiche per la manutenzione ordinaria ed utenze.

Il Sindaco Angelo Palmisano

Antonello Laveneziana – Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili

Emanuela Gervasi – Assessora ai Lavori Pubblici e Patrimonio

L’Amministrazione comunale