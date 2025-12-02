Ceglie – Il Sindaco Palmisano nomina assessore Giovanni Zizzi

Il Sindaco Angelo Palmisano ha firmato il decreto (n.26 del 01/12/2025) con cui è stata disposta la nomina di Giovanni Zizzi quale nuovo Assessore della giunta comunale.

Al nuovo componente dell’esecutivo, 49 anni e già consigliere comunale dal 31/10/2023, sono state assegnate le seguenti deleghe: Servizi Cimiteriali, Servizi nelle Periferie e nell’Agro, Rapporti con le Contrade, Verde Pubblico – Micro Opere Pubbliche, Manutenzione Strade, Caccia, Toponomastica, Gestione dei lavoratori socialmente utili, Gestione del diserbo e pulizia stradale.

La scelta del neo assessore è stata pienamente condivisa dall’intero gruppo di maggioranza, dagli assessori e dai consiglieri, a partire dal capogruppo della lista “Io sto con Palmisano”, Pierangelo Mita, formazione della quale lo stesso Zizzi faceva parte.

Il Sindaco Angelo Palmisano:

“Sono certo che Giovanni Zizzi saprà offrire un contributo prezioso all’azione amministrativa e al lavoro quotidiano a servizio della nostra comunità. Le deleghe affidate richiedono attenzione costante e capacità di ascolto, qualità che non gli mancano. A lui il compito di raccogliere l’eredità del compianto Vito Santoro, per tanti anni colonna portante della vita amministrativa della nostra comunità. Al neo assessore i miei migliori auguri di buon lavoro”.

Il neo Assessore Giovanni Zizzi:

“Ringrazio il Sindaco per la fiducia riposta in me. Affronterò le deleghe assegnate con responsabilità e dedizione, consapevole dell’importanza che rivestono per i cittadini e per il territorio. Metterò ogni energia a disposizione della collettività, lavorando con trasparenza e disponibilità”.