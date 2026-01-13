Ceglie – In corso opere per il deflusso delle acque piovane

Sono in corso i lavori in via 2 Giugno, nella zona industriale, per risolvere per la prima volta dopo anni il problema del deflusso delle acque meteoriche. L’intervento, finanziato con 240mila euro di fondi regionali intercettati dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Angelo Palmisano, rappresenta un’opera attesa da tempo da cittadini e imprese e punta a migliorare in modo concreto infrastrutture e vivibilità dell’area produttiva.

“Si tratta di un’opera strategica e attesa da anni – dichiarano il Sindaco Palmisano e l’Assessora Gervasi – che risolve una criticità storica, procede regolarmente e porterà benefici concreti a imprese e cittadini”.

Nella fase attuale si stanno realizzando quattro trivellazioni verticali di 120 metri di profondità ciascuna, che fungeranno da dreni di emergenza per lo smaltimento delle acque meteoriche preventivamente trattate. Il progetto prevede inoltre una trincea di drenaggio orizzontale di 40 metri con dreni verticali annessi.

Nei giorni scorsi si è svolto un sopralluogo del Sindaco Angelo Palmisano, dell’Assessora ai Lavori Pubblici Emanuela Gervasi e dell’Amministrazione comunale per verificare lo stato di avanzamento degli interventi.