Ceglie M.ca – Approvato progetto per realizzare due rotatorie

Approvato nei giorni scorsi il progetto promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Angelo Palmisano per la realizzazione di due nuove rotatorie a Ceglie Messapica, un intervento finalizzato a migliorare la sicurezza stradale e la fluidità della circolazione in due punti strategici della città.

Le opere interesseranno l’area di via Emilio Notte, nei pressi del supermercato Dok, e Piazza Alcide De Gasperi, zone caratterizzate da un traffico veicolare intenso e da una complessa interazione tra flussi urbani.

Il Sindaco Angelo Palmisano e l’Assessora Emanuela Gervasi: “Si tratta di un intervento concreto, frutto di un’attenta programmazione, che risponde alle esigenze di sicurezza e vivibilità espresse dai cittadini. Le nuove rotatorie contribuiranno a rendere la circolazione più ordinata ed efficiente in due snodi importanti della città”.

La nuova configurazione della viabilità consentirà una maggiore regolazione dei flussi, una riduzione dei punti di conflitto tra veicoli e un miglior inserimento delle infrastrutture nel contesto urbano esistente, con soluzioni progettuali pensate per adattarsi alle caratteristiche delle aree interessate.

L’intervento si inserisce in un più ampio percorso di riqualificazione e messa in sicurezza della rete viaria cittadina, con l’obiettivo di rendere gli spostamenti più ordinati, sicuri e funzionali per automobilisti e utenti della strada.