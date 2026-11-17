Confcommercio Ceglie Messapica lancia il concorso “Vetrine in Festa” edizione 2026. Si tratta di una iniziativa ideata per rendere ancora più suggestiva e accogliente l’atmosfera natalizia nel centro urbano e per valorizzare creatività e spirito natalizio. Il concorso è aperto a tutti i titolari di attività commerciali, artigianali e produttive, pubblici esercizi ed attività professionali con almeno una vetrina visibile dalla pubblica via nel territorio comunale. La partecipazione è gratuita e rappresenta un’opportunità per tutti i partecipanti di esprimere fantasia, gusto e originalità, contribuendo a rendere Ceglie Messapica ancora più luminosa e bella durante le festività. Le vetrine dovranno essere allestite entro il 13 dicembre 2026, ispirandosi al tema del Natale e alle sue atmosfere, tra luci, colori e decorazioni creative.

Come partecipare: Ogni partecipante dovrà inviare, entro giovedì 17 dicembre 2026 alle ore 24.00, fino a tre foto in formato verticale della propria vetrina all’indirizzo mail: confcomceglie@gmail.com. Nella stessa mail sarà necessario indicare nome, cognome, numero di telefono ed indirizzo di chi intende partecipare al concorso ed allegare liberatoria e autorizzazione all’organizzatore del concorso alla pubblicazione in rete o eventuale stampa del materiale fotografico per gli usi attinenti alla suddetta iniziativa.

Il voto del pubblico e della giuria: Le foto verranno pubblicate sulla pagina facebook “Confcommercio Ceglie Messapica”, dove potranno essere visualizzate e votate dal pubblico dal 21 al 25 dicembre 2026 alle ore 24.00. La selezione delle vetrine vincitrici avverrà tramite una doppia modalità di valutazione:

– Giudizio del pubblico: basato sul numero di “like” ricevuti sulla pagina facebook.

– Giudizio della giuria: composta da rappresentanti della Confcommercio Ceglie Messapica, che valuteranno le prime 5 vetrine più votate dal pubblico in base a criteri di originalità, fantasia ed efficacia comunicativa.

Premi e cerimonia di premiazione: Le tre vetrine più belle riceveranno una targa come riconoscimento dell’impegno e della creatività dimostrata. La giuria potrà attribuire, a propria discrezione, ulteriori premi.

La cerimonia di premiazione si terrà in occasione della 25^ edizione dell’evento “Natale…musica e poesia” che si terrà domenica 27 dicembre 2026, alle ore 19.00 – presso la Parrocchia San Lorenzo da Brindisi.