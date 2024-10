Ceglie M.ca – Distribuite le borracce ecologiche agli studenti

Si è svolta ieri, mercoledì 16 ottobre 2024, la distribuzione delle borracce ecologiche agli studenti di tutti i plessi del Primo Comprensivo “Preside Lucia Palazzo” e del Secondo Comprensivo di Ceglie Messapica, al personale docente e Ata.

L’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con Plastic Free, è finalizzata a promuovere l’uso consapevole dei contenitori di acqua tra le nuove generazioni e ridurre così l’utilizzo della plastica monouso a partire dalle scuole e dagli edifici pubblici. Le borracce sono state consegnate anche a tutti i dipendenti del comune di Ceglie Messapica e a tutti i consiglieri comunali.

Il materiale di queste borracce è il tritan, una plastica ecologica, riciclabile al 100%, totalmente priva di BPA (Bisfenolo A) una sostanza che si trova nelle plastiche tradizionali e che rappresenta un rischio per la salute. Le principali caratteristiche del Tritan sono la longevità, che ne permette l’uso e il riuso in assoluta sicurezza per molto tempo, la resistenza coniugata alla leggerezza, che fa sì che i suddetti contenitori siano perfetti per il trasporto di alimenti e bibite senza rappresentare un peso o una scomodità, e la resistenza agli agenti chimici.

Bambini e bambine, alunni ed alunne hanno partecipato attivamente alla giornata dimostrando, anche grazie alla sensibilizzazione da parte di Plastic Free nel corso della distribuzione, grande attenzione verso la tematica ambientale e verso una iniziativa utile a promuovere un valore che deve essere inculcato sin da piccoli, ovvero la riduzione dell’uso della plastica mono-uso, che è uno dei maggiori fattori dei nostri giorni.