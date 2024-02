Ceglie M.ca – Domani presentazione del bando “Fondo di sostegno Comuni marginali”

Si svolgerà domani, lunedì 26 febbraio 2024, alle ore 15.30, presso la Sala Istituzionale del Comune, in via E. De Nicola, l’incontro di presentazione del Bando “Fondo di Sostegno Comuni Marginali”. Sono invitati imprese, cittadini e le organizzazioni di categoria. All’incontro saranno presenti il Sindaco Angelo Palmisano, la Vice Sindaca e Assessora alle Attività Produttive Mariangela Leporale, l’ing. Francesco Blonda, responsabile IV area del Comune di Ceglie Messapica – Attività Produttive e il consigliere comunale Domenico Matarrese. Cos’è il Bando “Fondo di Sostegno Comuni Marginali”? E’ un bando che mette a disposizione contributi per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole. Possono accedere ai contributi le “nuove attività economiche” che intraprendono attività commerciali, artigianali o agricole attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Ceglie Messapica. Con “nuove attività economiche” si intendono: Le attività costituite dopo la pubblicazione del presente avviso; Le imprese che al momento della presentazione della domanda siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese purché intraprendano una “nuova attività economica” dopo la pubblicazione del presente avviso. Per “nuova attività economica” si intende anche l’attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso apposita unità produttiva. L’incontro servirà per condividere modalità di partecipazione, obiettivi e finalità del bando con tutti i soggetti potenzialmente coinvolti e ci sarà modo di sottoporre ai partecipanti domande/interventi.