Ceglie M.ca – Domenica la presentazione della candidata sindaca Agata Scarafilo

Le ragioni della candidatura a sindaca e le idee per un “bene comune” da realizzare con i partiti e i rappresentanti della società civile di Ceglie Messapica, impegnati insieme per una concreta svolta di qualità.

La candidata sindaca del centrosinistra di Ceglie Messapica Agata Scarafilo si presenta alla città e ai cittadini in un incontro che si terrà domenica prossima, 12 aprile, alle ore 18, presso l’Auditorium Comunale di Ceglie Messapica, in Via Istria (zona ospedale). Con la candidata sindaca ci saranno i partiti del centrosinistra e i movimenti civici.

Agata Scarafilo, giornalista e direttrice dei Servizi generali e amministrativi della Scuola, traccerà gli argomenti che faranno parte del proprio programma di lavoro e delle liste che la sosterranno nella proposta amministrativa, un contributo di impegno e di competenze per contrastare una deriva che da ormai molti anni incide nello sviluppo del paese nonostante il generale trend di crescita del territorio circostante.

I signori giornalisti sono invitati a partecipare.

Ceglie Messapica, 10 aprile 2026

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Profilo di Agata Scarafilo

Agata Scarafilo ha conseguito la laurea in Scienze Politiche (Vecchio Ordinamento) presso l’Università degli Studi di Bari, la Laurea Magistrale in Scienze Religiose presso la Facoltà Teologica Pugliese e il Magistero Accademico in Scienze Religiose (Indirizzo Didattico) presso la Pontificia Università della Santa Croce.

Ricopre, nel mondo Scuola, il ruolo di Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi con incarico di funzionario di elevata qualificazione.

È giornalista (con iscrizione all’Ordine regionale della Puglia dal 2004) e in tale ambito ricopre il ruolo di Direttore Responsabile del periodico nazionale “Magazine Scuola Consulting”.

Ha collaborato con il periodico nazionale “Pais” e attualmente collabora con il periodico nazionale Scuola e Amministrazione, con il quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno e con Scuola Consulting.

È conosciuta nel panorama nazionale per numerosi contributi professionali che approfondiscono aspetti giuridici, fiscali e di contabilità di Stato nella Pubblica Amministrazione ed in particolare nel mondo Scuola.

È coautrice del libro “La Preside Palazzo” – Vita di una lungimirante intellettuale del Sud”, pubblicato nel 2019 dalla casa editrice Idea Dinamica.

È autrice del libro “Il Papa Social”, pubblicato nel dicembre del 2022 dalla casa editrice Idea Dinamica.

È autrice del saggio “Guida alla corretta pubblicazione nelle scuole tra Trasparenza e Albo On Line”, pubblicato da Scuola PSB Consultingnel 2023e aggiornato nel 2025.

È coautrice del libro “Verso l’educazione permanente – Esperienze e progettualità nel solco tracciato da Anna Lorenzetto” pubblicato nel 2024 dalla Società di Storia Patria per la Puglia e stampato da Histrory Digital Libray – Biblioteca di Comunità.