Ceglie M.ca – Forza Italia: “grazie a Gianfreda per il gesto di responsabilità. Avanti con Palmisano candidato Sindaco!”





La segretaria provinciale Laura De Mola: “La scelta di Gianfreda testimonia senso di responsabilità”



CEGLIE MESSAPICA – “Desidero esprimere, a nome di Forza Italia, un sincero ringraziamento a Giovanni Gianfreda per la scelta compiuta, che testimonia senso di responsabilità nei confronti del nostro progetto politico e della comunità di Ceglie Messapica”.



È quanto dichiara la segretaria provinciale di Forza Italia, Laura De Mola, a seguito della decisione comunicata dallo stesso Gianfreda di ritirare la sua candidatura a sindaco.



“Si tratta di un gesto che, al di là delle legittime dinamiche politiche, contribuisce a riportare chiarezza e a rafforzare un percorso fondato su valori condivisi e su una visione amministrativa concreta e credibile. A Giovanni Gianfreda va il nostro apprezzamento per l’impegno dimostrato e per l’atteggiamento sempre improntato al rispetto istituzionale”.



“Forza Italia – prosegue De Mola – conferma il proprio sostegno al sindaco uscente Angelo Palmisano, ritenendo che la continuità amministrativa rappresenti oggi la scelta più solida per garantire stabilità e sviluppo alla città di Ceglie Messapica. La fase che si apre richiede responsabilità, organizzazione e capacità di coinvolgimento. Per questo motivo, auguro buon lavoro a Pasquale Santoro, che avrà il compito di coordinare la campagna elettorale sul territorio, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro svolto e costruire un consenso ampio e partecipato”. —