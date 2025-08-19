Ceglie M.ca – La rassegna letteraria “Per gusto e per diletto” prosegue con due nuovi appuntamenti

La rassegna letteraria “Per gusto e per diletto” prosegue con due nuovi appuntamenti:

mercoledì 20, alle 18:30 ospiteremo Francesco Caringella con il libro “L’attesa dell’alba” (Mondadori), in dialogo con Anna Guidone; venerdì 22, invece, alle 19:30, invece, accoglieremo a Ceglie Francesco Aquila con il libro “Ricette di vita. My way 2” (Baldini+Castoldi), intervistato da Silvia Di Dio nell’ambito delle manifestazioni in programma per il Ceglie Food Festival.

📕 In “L’attesa dell’alba” Caringella mette tutta la sua lucidissima conoscenza dell’eterno confronto tra Giustizia e Legge al servizio di una storia sul più struggente e profondamente umano dei dilemmi: la vita, e il diritto a rinunciarvi.

📕 “Ricette di vita. My way 2” è una «autobiografia a ricette» e racconta la storia di Francesco, come è diventato «Aquila». Le tappe più importanti del suo volo, gli ingredienti principali. Ovviamente, la vittoria a MasterChef Italia 10, quel che è successo prima e soprattutto cosa è successo dopo.

🔎 Francesco Caringella, già commissario di polizia e magistrato penale a Milano durante l’inchiesta “Mani Pulite”, è presidente della quinta sezione del Consiglio di Stato. Per Mondadori ha pubblicato La corruzione spuzza. Tutti gli effetti sulla nostra vita quotidiana della malattia che rischia di uccidere l’Italia (2017), 10 lezioni sulla giustizia per cittadini curiosi e perplessi (2017), La corruzione spiegata ai ragazzi che hanno a cuore il futuro del loro paese (2018). È anche l’autore di Non sono un assassino (Newton Compton, 2015), da cui è stato tratto l’omonimo film con Riccardo Scamarcio, e di due gialli procedurali con protagonista il giudice Virginia Della Valle, Oltre ogni ragionevole dubbio e La migliore bugia, entrambi editi nel Giallo Mondadori.

🔎 Francesco Aquila è nato a Gravina di Puglia, ma è cresciuto a Bellaria Igea Marina, dove vive con la compagna e la figlia di otto anni. È chef, formatore di sala-bar e cucina, e consulente a livello alberghiero. Dopo la vittoria della decima edizione di Master Chef Italia (2021), ha condotto programmi televisivi, collaborato con brand di prestigio e ha continuato a cucinare, portando il suo stile, in equilibrio fra tradizione e innovazione, tecnica e passione, direttamente nelle case degli italiani. Per Baldini+Castoldi ha pubblicato My Way. Zio Bricco che ricette! (2021).

⏰ Gli eventi si terranno mercoledì 20 alle 18:30 e venerdì 22 agosto, alle ore 19:30.

👉 Il primo presso il Museo MAAC – Giardino della Poesia “Rita Santoro Mastantuono” – Via Enrico de Nicola, n. 1, e il secondo in Piazza Plebiscito, Ceglie Messapica.