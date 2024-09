Ceglie M.ca – La struttura del Mac900 verso la riapertura

Si è svolto presso la Sala Istituzionale del Comune di Ceglie Messapica, l’incontro di co-progettazione propedeutico alla definizione del programma di gestione con il quale l’Amministrazione comunale punta a rilanciare l’ex mattatoio comunale “Mac900” di via San Paolo Della Croce, attraverso il bando Luoghi Comuni, iniziativa dell’Assessorato alle Politiche giovanili della Regione Puglia e dell’ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione), che, quindi, restituirà alla città uno spazio rinnovato.

All’incontro hanno preso parte il Sindaco Angelo Palmisano, l’Assessora ai Lavori Pubblici Emanuela Gervasi, l’Associazione Culturale Musicale “Ignazio Ciaia” APS, quale soggetto individuato dalla Commissione di valutazione di ARTI Puglia per la gestione del bene e la referente di ARTI Puglia Francesca Schiavone.

Nel corso dell’incontro si sono discusse le proposte presentate dall’APS per il progetto, con laboratori e attività che porteranno alla valorizzazione dell’immobile come polo musicale e delle arti, creando uno spazio attrattivo che sia frequentato da ragazzi e ragazze della città e di paesi limitrofi, con l’obiettivo di creare un luogo con una tipologia di attività che manca nel contesto cittadino e territoriale e che ne enfatizzi le peculiarità.

Il prossimo incontro è previsto fra un mese e, nell’occasione, l’Associazione Culturale Musicale “Ignazio Ciaia” APS dovrà presentare in stesura definitiva il progetto che l’Amministrazione comunale dovrà condividere ed approvare.

“Si avvia verso la conclusione la procedura che restituirà alla città uno spazio culturale, di aggregazione e con una spiccata identità” – il Sindaco Angelo Palmisano e l’Assessora Emanuela Gervasi.

L’Amministrazione comunale confida in questa visione procedimentale, innovativa per il Comune di Ceglie Messapica, anche grazie al coordinamento tra Regione e comune, per giungere ad un risultato vincente grazie alla co-progettazione.