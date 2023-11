CEGLIE M.CA – NUOVO COMMISSARIO PER LA LEGA

Adriana Anna Ciciriello è il nuovo commissario cittadino della Lega a

Ceglie Messapica. Diplomata al Liceo Classico, laureata in Giurisprudenza

presso la Luiss Guido Carli, candidata alle elezioni amministrative nel 2020,

già responsabile regionale del Dipartimento Giovani Professionisti.

Sentito il capogruppo in consiglio comunale della Lega Pasquale Santoro,

acquisita la disponibilità della stessa e visto l’impegno profuso in questi anni

da militante nel partito, si procede con la nomina della Dottoressa Ciciriello.

Alla stessa vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutto il gruppo

dirigente della Lega.

il Coordinatore provinciale della Lega

Sen. Vittorio Zizza