Ceglie M.ca – Penultimo appuntamento della rassegna “Per gusto e per diletto”

Penultimo appuntamento della rassegna: mercoledì 27 agosto, alle ore 18:30, presso il Chiostro di San Domenico di Ceglie Messapica con Anna Katharina Fröhlich, autrice di “La trama dell’invisibile” (Mondadori), intervistata da Francesca Lopane.



🔎 Anna Katharina Fröhlich, nata nel 1971, è cresciuta a Francoforte sul Meno e a Monaco. Ha pubblicato i romanzi Wilde Orangen, Kream Korner, Der schöne Gast, Rückkehr nach Samthar e Die Yacht. Giardiniera appassionata e membro del Consiglio di amministrazione della casa editrice Adelphi, vive tra Mornaga, sul lago di Garda, e Milano.



📚 Lui, Roberto Calasso, è l’editore che raccoglie autori di tutto il mondo sotto il tetto della casa editrice Adelphi, di cui è direttore editoriale, oltre a essere scrittore di grande erudizione e raffinatezza. Lei, Anna Katharina Fröhlich, si trasferisce da Francoforte a Mornaga, sul lago di Garda. È una donna giovane e avventurosa, circondata da libri e da un rigoglioso giardino, sulla strada per diventare una scrittrice di successo. I due si incontrano per la prima volta alla Fiera del libro di Francoforte nell’ottobre del 1995. Ha inizio così “una storia d’amore sotto la stella del viaggio” e un legame indissolubile con i libri. Quasi trent’anni dopo, Anna Katharina Fröhlich si guarda indietro e racconta il sodalizio tra due persone che insieme hanno avuto il coraggio di intraprendere un’avventura fulgida che prometteva di fondere spirito e vita. Un’avventura durata fino al 2021, anno della morte di Roberto Calasso.

La narrazione di Anna Katharina Fröhlich è al tempo stesso evocativa, ironica e intima, ma soprattutto di grande profondità. L’autrice traccia con maestria il ritratto di un uomo ed esplora il nucleo della vasta opera di uno scrittore che ha saputo ignorare tutte le convenzioni del mondo letterario e accademico.



🗓 Mercoledì 27 agosto, alle ore 18:30.



📍 Chiostro di San Domenico – Via G. Elia, n. 1, Ceglie Messapica.