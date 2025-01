Ceglie M.ca per la prima volta tappa del Giro d’Italia!

Ceglie Messapica nella storia del ciclismo italiano. Per la prima volta sarà città di tappa del Giro d’Italia. Il 14 maggio 2025, la città ospiterà la partenza della seconda tappa italiana della 108esima edizione dalla grande manifestazione ciclistica, con arrivo a Matera. Il 13 maggio, invece, ci sarà un passaggio nel corso della tappa Alberobello-Lecce.

LA PRESENTAZIONE: La più importante manifestazione ciclistica italiana è stata presentata oggi 12 gennaio presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma. Durante l’evento, presentato da Pierluigi Pardo e Barbara Pedrotti, è stato svelato il percorso della competizione che ha rivelato le sfide che attendono i campioni del ciclismo mondiale.

LAVORO DIETRO LE QUINTE E RICONOSCIMENTO: Un evento storico per la città che premia il grande lavoro dietro le quinte del Sindaco Angelo Palmisano, del presidente della “GSC Orazio Lorusso” Pietro Stoppa e dell’imprenditore cegliese Luciano Fedele, patron di BB Hotels. Un riconoscimento anche all’importantissima tradizione ciclistica della città che può vantare la Coppa Messapica, oggi organizzata dalla società cegliese GSC Orazio Lorusso, una delle competizioni ciclistiche più importanti del Sud Italia, che va avanti dal 1952, riservata agli uomini Élite e Under-23, che nel 2017 valse il titolo di campione italiano e che da 3 anni fa parte del Giro di Puglia Challenge a tappe.

VETRINA PER LA CITTÀ E ZONA EVENTI: Sarà una vetrina importantissima per Ceglie Messapica, per la promozione del territorio, una giornata da ricordare per bambini e famiglie che potranno scattare una foto con i più importanti ciclisti mondiali. Sarà allestita in città anche una zona eventi che nella ore precedenti la tappa animerà la giornata con una serie di eventi collaterali e che coinvolgeranno le scuole ed il mondo associativo.

LE DICHIARAZIONI:

Il Sindaco Angelo Palmisano: “Leggere Ceglie Messapica tra le città di tappa del Giro d’Italia 2025 è stata un’emozione grandissima. Nel corso dei mesi un bel lavoro di squadra ha permesso la concretizzazione di un obiettivo davvero storico. La città accoglierà nel migliore dei modi una delle manifestazioni sportive più importanti al Mondo e tanti campioni. Un ringraziamento, per la loro imprescindibile collaborazione, va ai cari amici Pietro Stoppa e Luciano Fedele che ha voluto donare alla città una giornata che resterà per sempre nella pagine di storia di Ceglie Messapica”.

Luciano Fedele, patron di BB Hotels: “Il Giro d’Italia rappresenterà un evento storico, con la ferma convinzione che il migliore strumento di promozione del nostro territorio passa imprescindibilmente dall’organizzazione di grandi eventi di caratura mondiale ai quali tutto il tessuto produttivo della nostra città dovrebbe ambire”.

Pietro Stoppa, presidente GSC Orazio Lorusso: “Felicissimi per il risultato raggiunto dopo tanto lavoro. Sarà un’occasione che darà una visibilità enorme alla nostra meravigliosa città e a tutto il territorio. Un grandissimo riconoscimento al lavoro di tutti coloro che negli anni hanno portato avanti, e continuano a farlo, la tradizione della Coppa Messapica, oggi anche Giro di Puglia Challenge, una grande classica del ciclismo cegliese che dal 1952 si è affermata tra le più importanti gare del Sud Italia, lanciando giovani talenti under 23 ed élite passati successivamente nel professionismo e contribuendo a far diventare Ceglie Messapica un punto di riferimento del ciclismo regionale e nazionale”.

Mariangela Leporale, Assessora allo Sport: “Il Giro d’Italia è da sempre una manifestazione che, più di ogni altra, permette di scoprire ed ammirare i tanti meravigliosi luoghi della nostra Italia, dai più ai meno noti al grande pubblico. Luoghi che custodiscono un patrimonio di bellezza e cultura e che tramandano le tradizioni e le identità locali. Sarà bello ammirare da vicino i campioni del Giro, la loro tenacia, passione e fatica. Ad aspettarli una città in festa che saprà accoglierli con calore, entusiasmo ed eventi che coinvolgeranno le istituzioni scolastiche, le tante associazioni sportive e non e tutti noi cegliesi”.