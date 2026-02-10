Ceglie M.ca – Proseguono i lavori di riqualificazione del Castello

Proseguono i lavori di riqualificazione del Castello, sia negli spazi esterni che negli ambienti interni, in un intervento che ormai viaggia spedito. Anche il consolidamento della torre avanza senza criticità, grazie a un cantiere complesso seguito da professionisti qualificati.

Ogni intervento viene eseguito con attenzione e nel pieno rispetto del valore storico e architettonico del Castello, simbolo della comunità.

Il Sindaco Angelo Palmisano, l’Assessora ai Lavori Pubblici Emanuela Gervasi e tutta l’Amministrazione comunale: “Siamo orgogliosi di questo intervento, uno dei più importanti in città. Dopo aver affrontato e superato numerose criticità ereditate da anni di situazioni complesse, l’Amministrazione comunale sta portando avanti la riqualificazione del Castello con decisione. Nei prossimi mesi inizieranno a vedersi risultati concreti: vogliamo restituire al Castello la sua piena bellezza, garantendo sicurezza, valorizzazione del patrimonio storico e spazi fruibili per tutta la comunità”.

