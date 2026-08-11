Ceglie M.ca – Sabato 29 agosto torna “Il doppio che sdoppia”

RITORNA 𝐈𝐋 𝐃𝐎𝐏𝐏𝐈𝐎 𝐂𝐇𝐄 𝐒𝐃𝐎𝐏𝐏𝐈𝐀 A CURA DELL’ASSOCIAZIONE MITTAFFETT: L’EVENTO DI SPORT E DIVERTIMENTO PIÙ ATTESO DELL’ESTATE CEGLIESE SI TERRÀ SABATO 29 AGOSTO PRESSO LA VILLA CENTO PINI. SONO APERTE LE ISCRIZIONI.

Grande trepidazione a Ceglie Messapica per l’evento sportivo più divertente, amato ed atteso dell’estate cegliese.

Sabato 29 agosto 2026, a partire dalle ore 18.30, presso la Villa Cento Pini, nell’area dei campi da tennis, l’Associazione culturale MittAffett invita tutta la cittadinanza, i turisti ed i forestieri ad iscriversi e a partecipare alla particolare iniziativa che prevede gare amatoriali di tennis e di “padel..le”. L’iscrizione a tutte le attività è completamente gratuita.

Il torneo è una divertente e originale invenzione dell’associazione ⁠MittAffett, una competizione amatoriale e goliardica di ping-pong / mini-tennis in cui si usano veri utensili da cucina (le padelle) e materiali di riciclo al posto delle classiche racchette. L’iniziativa promuove lo sport amatoriale, il riciclo, l’ironia e la socialità.

Durante l’evento, per questa nuova edizione 2026, ci sarà la presenza attiva dell’associazione “I Portatori di Gioia APS” di ⁠Ceglie Messapica, un laboratorio culturale e sociale che promuove l’inclusione e l’autonomia di persone con fragilità e disabilità attraverso attività artigianali, artistiche e laboratoriali mirate all’integrazione lavorativa e sociale. Parteciperà, inoltre, all’iniziativa l’Avis Ceglie Messapica che sensibilizzerà tutti i presenti alla cultura del dono e farà prevenzione.

Durante la serata saranno presenti numerosi ospiti: lo showman 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗘𝗹𝗶𝗮 che condurrà l’evento; il DJ 𝗘𝗺𝗮𝗻𝘂𝗲𝗹𝗲 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗼𝗿𝗼 che animerà con la sua musica; la cantante 𝗦𝗼𝗳𝗶𝗮 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗥𝗼𝗺𝗮 che regalerà le sue performance musicali.

Non mancherà il buon cibo con 𝗚𝗮𝗲𝘁𝗮𝗻𝗼 𝗦𝘂𝗺𝗮 ed i suoi fantastici panini.

Chi vorrà passare una serata all’insegna del divertimento, dell’allegria e dello sport amatoriale non potrà mancare a “Il Doppio che Sdoppia”.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Circolo Tennis Ceglie e gode del patrocinio del Comune di Ceglie Messapica.