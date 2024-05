Ceglie M.ca – Sindaco e consigliere delegato scrivono al Ministro Schillaci per le lacune del PTA

Il Sindaco Angelo Palmisano ed il consigliere con delega alla sanità, Cataldo Rodio, hanno scritto al Ministro della Salute Orazio Schillaci per la mancata rimodulazione del servizio emergenza-urgenza 118, presso il Pta di Ceglie Messapica, segnalando anche la carenza di personale presso l’Ospedale di Comunità.

La stessa comunicazione è stata inviata anche al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e al Direttore dall’Asl Br-1 Maurizio De Nuccio.

Nel documento viene sottolineato come, a tutt’oggi, non sia stato adottato alcun provvedimento per il servizio emergenza – urgenza 118 “automedica”, che prevede la presenza del medico a bordo.

Inoltre è stata segnalata la carenza di personale infermieristico presso l’Ospedale di Comunità.

L’Amministrazione comunale si riserva di intraprendere ulteriori iniziative affinché le problematiche segnalate vengano risolte in tempi brevi.