Ceglie M.ca tra i 141 Comuni italiani che hanno ottenuto per il 2026 il riconoscimento “Plastic Free”, assegnato dall’associazione Plastic Free Onlus

“Questo riconoscimento è il risultato di un lavoro concreto e condiviso, che mette al centro la tutela dell’ambiente e la responsabilità collettiva, e rappresenta un traguardo che conferma la direzione intrapresa dalla nostra comunità”, dichiarano il sindaco Angelo Palmisano e il consigliere delegato Domenico Matarrese. “Le due tartarughe Plastic Free premiano l’impegno quotidiano dell’Amministrazione, dei cittadini e dei volontari. Un ringraziamento particolare va alla referente Silvia Pettinicchio, al gruppo Plastic Free Ceglie Messapica e a tutti i volontari che, nell’ultimo anno, hanno offerto un contributo fondamentale”.

L’annuncio è stato dato a ieri Montecitorio, nel corso di un incontro con i giornalisti, alla presenza del Presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati Mauro Rotelli, del fondatore e presidente di Plastic Free Onlus Luca De Gaetano e dei referenti regionali dell’associazione. Il riconoscimento sarà consegnato sabato 14 marzo 2026 a Roma, presso il Teatro Olimpico.

Il Comune ha conseguito due tartarughe, simbolo del livello di impegno raggiunto, confermandosi un comune virtuoso e distinguendosi per la lotta contro gli abbandoni illeciti di plastica, la promozione di comportamenti responsabili, le attività di sensibilizzazione sul territorio e l’impegno in una gestione virtuosa dei rifiuti urbani.

Le attività: In particolare, nell’ultimo anno sono state realizzate numerose giornate di pulizia e raccolta, incontri informativi e attività di educazione ambientale nelle scuole, contribuendo a rafforzare la consapevolezza ambientale della comunità e il coinvolgimento attivo dei cittadini.