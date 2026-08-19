Ceglie M.ca – Ultimo appuntamento della rassegna “Per gusto e per diletto”



La nostra rassegna letteraria nel borgo di Ceglie Messapica si chiude in bellezza… con lo sguardo rivolto al cielo!

Per l’ultima tappa cambiamo scenario: vi aspettiamo al Retroscena, in Via Beato Angelico, per un incontro speciale con Giovanni Covone, che dialogherà con Francesco Dell’Atti sul suo libro “La vita e le stelle” (HarperCollins) – un viaggio alla ricerca di altre vite nel cosmo.

📅 24 agosto, ore 19:00

📍 Retroscena – Via Beato Angelico, Ceglie Messapica

E non finisce qui! 🌠 Al termine della presentazione ci tratterremo insieme ad un astrofilo per osservare la volta celeste: chi vorrà potrà guardare le stelle con un telescopio o semplicemente restare con il naso all’insù a guardare le stelle, in buona compagnia.

Un finale di rassegna tra parole e stelle, tra letteratura e cielo aperto. Vi aspettiamo! 🌙📖