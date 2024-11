Ceglie M.ca – Un finanziamento per evitare allagamenti in via 2 giugno

Il Comune di Ceglie Messapica si è aggiudicato un finanziamento regionale di 240mila euro che permetterà di intervenire per risolvere la problematica dello smaltimento delle acque meteoriche in corrispondenza di via 2 giugno, all’interno della zona industriale.

Un’altra risposta concreta da parte dell’Amministrazione comunale che, attraverso questa misura, realizzerà un intervento che i cittadini aspettavano da tempo e che permetterà per la prima volta di porre fine al complicato deflusso delle acque piovane nel sito.

Soddisfazione da parte del Sindaco Angelo Palmisano, dell’Assessora ai Lavori Pubblici Emanuela Gervasi e di tutta l’Amministrazione comunale.

Di seguito gli interventi previsti dal progetto presentato dall’Amministrazione comunale e finanziato dalla Regione Puglia:

– Realizzazione di sistema di raccolta delle acque meteoriche.

– Realizzazione di sistema di trattamento in continuo con grigliatura, dissabbiatura e disoleazione delle acque meteoriche.

– Realizzazione della trincea drenante combinato con n.4 dreni verticali di emergenza per lo smaltimento delle acque, opportunamente trattate, negli strati del suolo/sottosuolo.

Inoltre, il progetto prevede un cofinanziamento da parte del comune pari al 20,1%. L’Amministrazione comunale ha già acquisito tutti i pareri degli enti di competenza per rendere l’opera immediatamente realizzabile.

L’intervento, dunque, risolverà la problematica di un sito, localizzato in una zona di compluvio, che costituisce punto di raccolta delle acque piovane, senza possibilità di defluire in alcun recapito finale, con conseguente pericolo per la pubblica e privata incolumità.