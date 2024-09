Ceglie Messapica – Da venerdì nuovamente fruibili le Grotte di Montevicoli

Riapertura della Grotte di Montevicoli e l’avvio di un programma di escursioni finalizzato alla valorizzazione del territorio di Ceglie Messapica. Il progetto voluto fortemente dell’Amministrazione comunale è stato presentato nel corso di una conferenza stampa.

Le grotte torneranno fruibili venerdì 6 settembre dopo gli interventi di restyling realizzati grazie ad un finanziamento intercettato attraverso il Gal Alto Salento pari a 46.722,40 euro.

Gli interventi hanno riguardato l’ammodernamento dell’impianto elettrico, l’installazione di nuovi punti luce e di un servoscala che permetterà l’accesso nelle grotte anche a persone disabili, la sostituzione della porta d’ingresso, la sistemazione e manutenzione dell’area esterna e la sostituzione di una parte della staccionata dell’area esterna.

Partirà proprio dalle Grotte di Montevicoli, venerdì 6 settembre, alle ore 17, il programma “Escursioni lente e carsiche a Ceglie Messapica”. Oltre alle Grotte di Montevicoli il programma prevede visite guidate, affidate alla Cooperativa Thalassia, con guide certificate, presso gli Orti Urbani e Foggia Vetere (14 e 28 settembre), La via delle Specchie, uscita in bicicletta (8 e 29 settembre; 6 ottobre), la Via delle Fontane – degustazione dell’acqua (21 settembre e 5 ottobre), Pineta Ulmo con “Family Ulmo, caccia alle foglie” (15 e 22 settembre; 13 ottobre).

Nel corso degli appuntamenti sono previste piccole degustazioni con prodotti locali.

Le visite guidate sono completamente gratuite, con obbligo di prenotazione, su Whatsapp al 3319277579, tramite il link: https://www.cooperativathalassia.it/calendario/ o tramite Qr code sulla pagina Facebook “Thalassia Coop”.

Alla conferenza stampa hanno preso parte il Sindaco Angelo Palmisano “La riapertura della Grotte di Montevicoli era tra i nostri obiettivi e grazie alla sinergia tra associazioni saranno fruibili assieme ad altre bellezze paesaggistiche e naturali del nostro territorio”, l’Assessora Emanuela Gervasi “Diamo seguito ai lavori di restyling con il programma di escursioni. Un bene che tornerà a disposizione di tutta la comunità”, il presidente del Gal Alto Salento Bonaventura Cucci “Siamo sempre soddisfatti quando la sinergia tra enti produce risultati concreti”, Giuseppe Flore, presidente Cooperativa Thalassia “Entusiasti di iniziare un percorso in sinergia con il comune di Ceglie Messapica per valorizzare al massimo il territorio dal punto di vista ambientale, storico ed archeologico”, Vincenzo Intermite, guida ambientale “Il programma di escursioni prevede punti strategici che racconteranno tanto del nostro territorio ed è un programma aperto a tutte le fasce d’età”. Presente anche Silvio Laddomada, presidente del Centro Speleo Alto Salento che ha sottolineato l’importanza della riapertura delle Grotte di Montevicoli potenziale fulcro di turismo-didattico.