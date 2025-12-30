Ceglie Messapica. Detiene 92 Kg. di artifici pirotecnici e manufatti esplodenti clandestini. Arrestato dai Carabinieri

Continua con impegno l’attività dei Carabinieri, sotto la direzione del Comando Provinciale di Brindisi, orientata a garantire alla cittadinanza una cornice di sicurezza in vista degli imminenti festeggiamenti di San Silvestro.

Dopo i recenti sequestri di materiale pirotecnico illegale eseguiti dai militari delle Compagnie di Brindisi e Fasano, sono stati ulteriormente rafforzati i controlli sul territorio e, nella mattinata del 30 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica hanno arrestato un 66enne del luogo, per detenzione illecita di esplosivi. In particolare, nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto, in un locale di pertinenza dell’abitazione dell’uomo, 92 chilogrammi di artifici pirotecnici e manufatti esplodenti clandestini. Tutto il materiale detonante, ritenuto pericoloso per l’incolumità pubblica in caso di incidente, è stato sottoposto a sequestro e recuperato dai Carabinieri del Nucleo Artificieri di Lecce per le successive operazioni di brillamento.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato rimesso in libertà su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si ricorda che i giochi pirotecnici autorizzati e in libera vendita devono riportare, sulla relativa confezione, un’etichetta recante il numero del decreto ministeriale che ne autorizza il commercio, il nome del prodotto, la ditta produttrice, la categoria d’appartenenza e le modalità d’uso. Possono essere venduti in tutti gli esercizi che sono in possesso di licenza per la relativa vendita. Se il gioco pirotecnico che si intende acquistare è privo di etichetta è da considerarsi sicuramente proibito. Inoltre, alcuni giochi, anche se non vietati, sono comunque molto pericolosi e possono causare, se usati in modo non corretto, gravi lesioni alle persone e danni alle cose.

Tali attività rientrano tra i delitti contro l’incolumità pubblica che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi mira a prevenire e reprime mediante opportuni servizi svolti in tutta la provincia in concomitanza delle festività di fine anno.