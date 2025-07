Ceglie Messapica, inaugurata nel Pta nuova sede Ambulatorio di ginecologia – Centro menopausa. Consegnati all’ospedale di Comunità 15 letti elettrici

Inaugurata questa mattina nel Pta di Ceglie Messapica la nuova sede dell’Ambulatorio di ginecologia – Centro menopausa, a cui si potrà accedere attraverso richiesta del medico di medicina generale e prenotazione al Cup. Consegnati anche 15 letti elettrici per l’ospedale di Comunità ospitato dal Presidio territoriale di assistenza.

Alla cerimonia erano presenti il direttore generale della Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio, il direttore del Distretto sociosanitario di Francavilla Fontana, Gabriele Argentieri, il sindaco di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano, il presidente del consiglio comunale di Ceglie, Nicola Ricci, il sindaco di Villa Castelli, Giovanni Barletta, il consigliere per la Sanità del presidente della Regione, Tommaso Gioia.

“Nell’Ambulatorio di ginecologia, che ha come responsabile il dottor Enrico Marseglia – ha detto Argentieri – saranno eseguiti anche pap test fuori screening, mentre per le donne in menopausa i controlli comprenderanno ecografia e densitometria ossea. A breve sarà attivato un secondo ambulatorio di Odontoiatria con la presenza di un’igienista dentale”.

Il dg De Nuccio ha sottolineato che “questo ambulatorio è il segnale di una medicina di genere vicina alle donne. È un altro tassello del progetto di potenziamento della sanità territoriale che vogliamo declinare anche nell’assistenza a domicilio del paziente”.

La coordinatrice infermieristica Filomena Carbone, inoltre, ha evidenziato che “l’ambulatorio offre adesso spazi adeguati per le visite, con la massima attenzione per le esigenze delle donne”.

“Nell’ospedale di Comunità – ha aggiunto Argentieri – i nuovi letti elettrici garantiscono ai pazienti un comfort ottimale, maggiore indipendenza, facilità di utilizzo e sicurezza. Semplificano, inoltre, l’assistenza del personale sanitario, ottimizzando i tempi di intervento e riducendo i rischi ergonomici”.

Il sindaco Palmisano, infine, ha espresso “un sentito ringraziamento al direttore generale dell’Asl Brindisi, dottor Maurizio De Nuccio, per la costante collaborazione, il lavoro concreto e l’attenzione che continua a riservare al presidio ospedaliero di Ceglie. La sua disponibilità e il suo impegno rappresentano un segnale importante per la nostra comunità. Un ringraziamento speciale va anche al direttore del Distretto sociosanitario n. 3, dottor Gabriele Argentieri, per il grande lavoro svolto quotidianamente e per il supporto organizzativo e operativo che contribuisce a migliorare i servizi offerti sul nostro territorio. Un sincero grazie va anche a tutto il personale medico, sanitario e amministrativo, per la dedizione, la professionalità e l’impegno quotidiano al servizio della salute dei cittadini. Un ulteriore passo avanti importante verso un’offerta sanitaria sempre più vicina alle esigenze dei cittadini, frutto di una sinergia istituzionale che vogliamo rafforzare e valorizzare”.