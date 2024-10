Ceglie Messapica – Interventi per migliorare la pubblica illuminazione

L’Amministrazione Comunale di Ceglie Messapica dà notizia di una sertie di interventi eseguiti per migliorare l’illuminazione pubblica.

Riaccesa la torre-faro della rotatoria di Largo Don Minzoni, a seguito di un complesso intervento di manutenzione. Le attività hanno riguardato la riparazione della catena interna che permette il movimento della corona, la sostituzione dei fari con led di ultima generazione, oltre alla revisione completa dell’impianto. È stata installata anche una rete di copertura per proteggere cavi e fari. L’intervento migliora la sicurezza dell’incrocio.

Effettuata la prova luci di tutte le edicole votive di via San Paolo della Croce che porterà ad una maggiore valorizzazione delle strutture a conclusione dei lavori di restauro avviati nei giorni scorsi.

Interventi sull’illuminazione sono stati eseguiti in via Fedele Grande, via Montevicoli, via Pisciacalze e contrada San Nicola. Funzionanti anche i nuovi lampioni delle rotatorie degli incroci di via Daunia – via A. Vespucci e via Vittorio Maresciallo Maggiore. Anche questi interventi miglioreranno la sicurezza stradale delle zone.