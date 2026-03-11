Ceglie Messapica, proseguono i lavori di riqualificazione delle piazze cittadine

Dopo Piazza Caduti in Guerra, prendono forma anche gli interventi in Piazza della Resistenza, dove il cantiere procede secondo programma. I lavori rientrano in un più ampio progetto di riqualificazione urbana che punta a rinnovare alcuni tra i principali spazi pubblici della città, migliorandone funzionalità, accessibilità e qualità complessiva.

L’intervento prevede una nuova organizzazione degli spazi, con un rafforzamento delle aree verdi, spazi dedicati al gioco dei bambini, zone pensate per la sosta e percorsi pienamente accessibili, con l’obiettivo di rendere le piazze luoghi più accoglienti, sicuri e fruibili da parte di tutta la comunità.

Il progetto coinvolge Piazza Caduti in Guerra, Piazza della Resistenza e Piazza Giorgio La Pira, nell’ambito di un percorso di valorizzazione degli spazi pubblici che mira a restituire ai cittadini luoghi rinnovati e più adatti alla vita quotidiana.

Il Sindaco Angelo Palmisano e l’Assessora ai Lavori Pubblici Emanuela Gervasi:

“Si tratta di un intervento importante per la città, che punta a migliorare la qualità degli spazi pubblici e a renderli più moderni, accessibili e vicini alle esigenze delle famiglie e dei cittadini. Il nostro obiettivo è restituire alla comunità piazze più curate, vivibili e capaci di diventare veri luoghi di incontro e socialità”.