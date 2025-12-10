Ceglie Messapica – Servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto”. Due persone denunciate per guida in stato di ebbrezza, una per riciclaggio e ricettazione

Nell’ambito di un’intensificazione dei controlli del territorio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, la Compagnia di San Vito dei Normanni ha condotto un servizio straordinario ad “alto impatto”. L’attività ha interessato le zone della “movida” e i luoghi di aggregazione giovanile. L’obiettivo era la prevenzione e il contrasto della criminalità, con particolare attenzione alla sicurezza urbana e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio, a Ceglie Messapica, i Carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno:

– denunciato una persona per riciclaggio e ricettazione, poiché nel corso di un controllo è stata sorpresa alla guida di un’autovettura risultata oggetto di furto, sulla quale, al fine di ostacolare l’identificazione dell’illecita provenienza del mezzo, aveva apposto altre targhe risultate poi anch’esse rubate. L’autovettura e le targhe rubate sono state restituite ai legittimi proprietari;

– denunciato due individui per guida sotto l’influenza dell’alcool poiché, controllati alla guida delle rispettive autovetture e sottoposti ad accertamento mediante etilometro, sono risultati positivi con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Le patenti di guida sono state ritirate ai fini della successiva sospensione;

– segnalato all’Autorità Amministrativa due giovani, poiché controllati mentre erano alla guida delle proprie autovetture, sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Le patenti di guida sono state ritirate ai fini dell’applicazione della successiva sanzione amministrativa della sospensione. Lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato.

Complessivamente, nel corso del servizio sono stati:

– operati 5 controlli nei confronti di soggetti sottoposti a misure di sicurezza e prevenzione ed eseguite 2 perquisizioni;

– controllati 12 veicoli, identificate 17 persone ed elevate 4 contravvenzioni al Codice della Strada;

– ritirate 2 patenti di guida;

Tale servizio rientra nella più ampia e programmata attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi svolge sistematicamente sull’intero territorio provinciale.