Ceglie Messapica – Torna anche quest’anno la Camminata delle famiglie

Torna anche quest’anno la Camminata delle famiglie! Il Patto digitale “Il telefono senza fili”, in occasione della 11a edizione della gara podistica “Corri a Ceglie”, organizzata dall’Associazione Atletica Ceglie Messapica con il Patrocinio del Comune di Ceglie Messapica, organizza la 2a Camminata delle famiglie “Vacci piano con lo smartphone” con l’intento di sensibilizzare tutte e tutti a un utilizzo consapevole e informato dei dispositivi digitali come singole persone e in famiglia, soprattutto da parte dei bambini e dei preadolescenti.



L’iscrizione alla Camminata delle famiglie è gratuita e può essere effettuata presso la libreria Pensiero Bambino in via Petrarca, 1 a Ceglie M.



Quest’anno lanciamo una piccola proposta:

Al momento dell’iscrizione porta un tuo disegno sul tema “cosa mi piace fare con la mia famiglia”!



Come l’anno scorso, la partecipazione è aperta anche alle singole persone che vogliono partecipare alla manifestazione ma che non sono allenate per percorrere 10 km!



Il Patto Digitale di Ceglie Messapica “Il telefono senza fili” fa parte di una rete nazionale di patti nata per iniziativa dell’Università di Milano-Bicocca e di educatori e associazioni che si occupano di benessere digitale. Attualmente, sono presenti 164 patti già avviati e 23 in via di formalizzazione, distribuiti in tutta Italia.



Il patto digitale di Ceglie M. è disponibile sul sito dei Patti digitali (www.pattidigitali.it) dove è possibile visionarlo e sottoscriverlo.



Il Patto digitale “Il telefono senza fili” di Ceglie Messapica è presente su Facebook, Instagram ed è possibile iscriversi a una lista broadcast Wapp per ricevere informazioni.



Ci vediamo domenica 18 gennaio in Via San Rocco a Ceglie Messapica.

Partenza ore 9.30

Per info: pattodigitaleceglie@gmail.com

