Ceglie – per la candidatura di Agata Scarafilo c’è anche l’ok di Rifondazione Comunista



È la candidata Sindaca unitaria di tutti i partiti del centro-sinistra compresi i movimenti civici.

L’alto profilo professionale, culturale, etico di Agata Scarafilo si sta diffondendo nel sentire comune della nostra città. Ceglie Messapica sente il bisogno di cambiare pagina dopo 16 anni di governi della destra fondati sulla mancata programmazione economica, turistica, sullo spreco di denaro pubblico, sulla fuga emigrazione di migliaia di giovani che hanno ridotto drasticamente la popolazione residente. La ritrovata unità della opposizione di Centro Sinistra sostenuta convintamente dal Partito della Rifondazione Comunista cambierà lo stato di cose presenti.

Con Agata Scarafilo tutte le sensibilità democratiche della città ridaranno fiducia ai giovani e agli stessi anziani, specie a coloro che non andavano più a votare di contribuire a cambiare in meglio il futuro di Ceglie Messapica con Agata Scarafilo Sindaco.

Angelo Leo

Rifondazione Comunista