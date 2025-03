Ceglie – Ultimi posti per lo spettacolo di Stand-up Comedy “Terapia di gruppo”

In seguito all’ottima risposta della cittadinanza cegliese, e non solo, ultimi posti disponibili per lo spettacolo di stand-up comedy del 25 marzo.

“Terapia di gruppo” di Chiara Becchimanzi: “un flusso di coscienza inarrestabile ed esilarante per esplorare le idiosincrasie vecchie e nuove, gli stereotipi indistruttibili e quelli di cui dovremmo vergognarci, il politicamente corretto, le paure di contagio e il contagio delle paure.”

Lo spettacolo teatrale è promosso dal Collettivo Fluo, insieme alle associazioni Aido, Anpi L. Chirulli, CIF, Portatori di Gioia APS, Rotary Club Ceglie M. Terra dei Messapi, e con il Patrocinio del Comune di Ceglie Messapica e il supporto della Commissione Pari Opportunità, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna.

Un’iniziativa corale promossa da associazioni locali che, unendo le proprie forze, portano a Ceglie uno spettacolo teatrale che attraverso ironia e sorrisi cerca di far riflettere sulla disparità di genere e sugli stereotipi così difficili da sradicare.

Le associazioni mirano a creare un circolo virtuoso di azioni a supporto della comunità e per questo hanno deciso di devolvere il ricavato, al netto dei costi, alle donne vittime di violenza tramite il Centro Antiviolenza territoriale “Ricominciamo” attivo h24 al numero 380 200 72 16 e in Vico V Bottega di Nisco, 20.

L’evento si terrà il 25 marzo presso il Teatro comunale di Ceglie Messapica.

Un’occasione dissacrante, divertente e imperdibile per conoscere da vicino Chiara Becchimanzi: “latinense di nascita, napoletana di sangue, ostiense per scelta ed eoliana nel cuore, blatero sul palco dall’adolescenza, e invento storie da quando ricordo.”

Oltre 20 anni di esperienza di palco, debutta in TV su Comedy Central nel 2019, protagonista di Battute? su RAI DUE, di Comedy Central e dello Zelig Lab, nonché ospite assidua di DiMartedì su La7.

“Dal 2020 a oggi, tra conduzioni radiofoniche, scritture televisive, spettacoli teatrali, apparizioni cinematografiche, tour di stand up in tutta Italia e opinioni (non) richieste in tv, dico la mia ogni volta che posso, cercando di coniugare arte, satira, comicità e attivismo senza avere mai il dono della sintesi.”

Con questo spettacolo, in forma di terapia di gruppo, l’attrice, già premiata dall’Ordine degli Psicologi per il suo Principesse e Sfumature, coinvolge il pubblico in prima persona, tanto da determinare la direzione (tutta improvvisata) che prenderà il discorso, senza dimenticare attivismo e impegno sociale.

Le associazioni invitano la cittadinanza a partecipare numerosa per dare un segnale di unione e solidarietà.