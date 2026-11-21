Il sole e il cielo sereni di questa mattina, sabato 21 novembre 2026, sono stati la più bella cornice alla “Festa dell’Albero”, celebrata a Tuturano con la piantumazione di sei nuovi alberi di Jacaranda presso il Parco della Gioia.

Promossa da Comune di Brindisi e associazione culturale “Fr/Azione Tuturano”, alla piantumazione degli alberi, ad opera degli addetti della Bms, hanno partecipato l’assessora comunale al Verde e Parchi cittadini, Livia Antonucci; la consigliera comunale, Lidia Penta; aderenti all’associazione culturale “Fr/Azione Tuturano” e diversi bambini residenti a Tuturano.

“Insieme alla Comunità, stamattina nel Parco della Gioia festeggiamo la Giornata dell’albero – ha ribadito l’assessora Antonucci -. Sei nuovi alberi in questo parco, che già da noi è stato riqualificato ed arricchito con nuovi giochi per i bambini di Tuturano, dicono la nostra risposta alla sollecitazione dell’associazionismo locale e la convinzione che queste piante, messe a dimora oggi, serviranno ad arricchire il patrimonio verde di Brindisi e daranno un contributo ad affrontare, nel piccolo, la crisi climatica che il mondo sta vivendo”.

A nome dell’associazione culturale “Fr/Azione Tuturano” è intervenuto Vincenzo Sanapo: “Abbiamo segnalato all’Amministrazione l’esigenza di aumentare le alberature proprio qui, in questo parco, soprattutto perché in estate bisogna creare nuove zone d’ombra – ha detto -. L’Amministrazione ha risposto subito al nostro appello ed in due giorni è stato predisposto tutto: questi alberi di Jacaranda sono stupendi e con una fioritura considerevole”.