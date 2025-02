Celebrato a Fasano il Giorno del Ricordo

“…Il ricordo va esercitato ogni giorno, dobbiamo fare memoria di tutti gli errori che gli uomini hanno fatto e continuano a fare anche nei giorni nostri. È per questo che la scuola va sostenuta e seguita in quanto impegnata a formare i giovani ai valori della solidarietà e della fratellanza e della tolleranza. A noi adulti, a noi rappresentanti delle Istituzioni spetta un compito molto difficile che è quello di darvi l’esempio del percorso che bisogna seguire”.

Con queste parole il Prefetto Luigi Carnevale ha salutato stamane gli studenti delle scuole di Fasano incontrati in occasione della celebrazione del “Giorno del Ricordo”, svoltosi presso l’Auditorium dell’Istituto Superiore d’Istruzione “Leonardo Da Vinci”.

L’evento, promosso dalla Prefettura con la preziosa collaborazione della Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, prof.ssa Angela Tiziana Di Noia e della Dirigente dell’Istituto “L. Da Vinci”, Prof.ssa Vita Ventrella, ha visto protagonisti in prima persona i giovani studenti che, abilmente guidati dai loro docenti, attraverso varie forme d’arte hanno saputo catturare l’attenzione di tutti fornendo spunti interessanti per riflettere e non dimenticare la drammatica pagina delle foibe.

Presenti alla manifestazione, oltre alle massime Autorità civili e militari della provincia, anche il Dirigente Scolastico Regionale, dr. Giuseppe Silipo.

La rappresentazione, presentata da Mimmo Capozzi, ha avuto inizio con l’esecuzione dell’Inno Nazionale da parte dei piccoli studenti degli Istituti Comprensivi “Collodi-Bianco” e “Giovanni XXIII-Pascoli” di Fasano.

Attraverso performance teatrali, musicali e coreutiche, gli studenti del “Da Vinci” hanno poi rievocato la terribile esperienza storica della guerra e della violenza facendo riflettere su una triste pagina della nostra storia recente. Tra i vari brani interpretati, “Magazzino 18” di Simone Cristicchi, “1947” di Sergio Endrigo e “La storia non si deve ripetere” di Fiorella Mannoia.

È seguito un approfondimento storico in modalità video, tratto dall’archivio storico dell’Istituto Luce, accompagnato da alcune riflessioni sul significato della giornata.

La cerimonia si è conclusa con l’esecuzione musicale del brano di John Lennon “Imagine” a cura dell’Istituto Comprensivo “G. Galilei”.

Il Prefetto, al termine della manifestazione, ha espresso il proprio sincero apprezzamento per l’impegno e la passione con cui i ragazzi sono riusciti a rappresentare un tema tanto profondo e delicato ed ha ringraziato i dirigenti scolastici e tutti i docenti per la eccellente professionalità con cui hanno saputo guidare gli studenti nel loro percorso educativo.

Prima della cerimonia, il Prefetto e le altre Autorità presenti si sono recati presso il vicino Istituto Superiore “Gaetano Salvemini”, dove hanno potuto apprezzare l’altrettanto suggestiva mostra multimediale e interattiva “Racconti delle foibe” realizzata dagli studenti.