Celebrato l’83° anniversario della “Giornata della Memoria dei Marinai Scomparsi in Mare”

Il legame indissolubile tra Brindisi e il mare confermato questa mattina, mercoledì 9 settembre 2026, dalla cerimonia, che si è svolta presso il Monumento Nazionale al “Marinaio d’Italia”.

In occasione dell’83° anniversario della “Giornata della Memoria dei Marinai Scomparsi in Mare”, infatti, il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, assieme alle altre autorità militari e civili ha partecipato alla celebrazione promossa dalla Marina Militare per rendere omaggio ai marinai, militari e civili, che hanno perso la vita in mare nell’adempimento del proprio dovere, facendo del mare il loro sacrario.

Brindisi e il suo Monumento Nazionale al “Marinaio d’Italia”, sono tra i principali luoghi simbolo della memoria dei caduti in mare, anche perché quel Monumento, nella sua cripta-sacrario, conserva incisi sul marmo i nomi di 6.850 marinai italiani caduto in servizio dall’Unità del Paese.