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Celebrazione del “4 novembre – Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”

Celebrazione del “4 novembre – Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”.

Una passeggiata nella storia attraverso le uniformi dell’Arma.

In occasione della celebrazione del “4 novembre – Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”, nella centralissima piazza Vittoria del capoluogo, il Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi ha allestito una vetrina in cui sono esposte alcune uniformi e cimeli dell’Arma dei Carabinieri, in particolare la Grande Uniforme Speciale per Ufficiali, l’uniforme ordinaria femminile, l’uniforme di servizio invernale per motociclisti e l’uniforme dell’Aliquota di Primo Intervento.

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