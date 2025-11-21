Celebrazione della “VIRGO FIDELIS” patrona dell’Arma dei Carabinieri

Questa mattina, presso il Santuario di Sant’Antonio da Padova di Oria, si è celebrata la cerimonia della “VIRGO FIDELIS”, patrona dell’Arma dei Carabinieri. Sono stati commemorati anche l’84° Anniversario della “Battaglia di Culqualber” e la “Giornata dell’Orfano”.

Don Francesco NIGRO, Vicario Episcopale per l’attività amministrativa della Diocesi di Oria, ha officiato la Santa Messa alla presenza delle massime Autorità civili e militari provinciali, delle numerose rappresentanze dei Carabinieri in servizio e in congedo nonché dei familiari dei militari dell’Arma caduti, oltre ai giovanissimi alunni di Scuola Media del Secondo–Primo Istituto Comprensivo di Oria accompagnati dal personale docente.

Al termine della celebrazione, il Colonnello Leonardo ACQUARO, Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, ha ricordato il significato della giornata e l’origine del culto della “Virgo Fidelis” iniziato subito dopo l’ultimo conflitto mondiale quando Sua Santità Pio XII, l’11 novembre 1949, in Castel Gandolfo, promulgò la “bolla” con cui concesse ai Carabinieri la loro Santa Protettrice, fissandone la celebrazione il 21 novembre, in concomitanza sia con la commemorazione della presentazione della Santa Vergine Maria al Tempio, sia in ricordo di quel Battaglione Carabinieri che, divampando anche in Africa Orientale l’ultima guerra, fece tutto intero, proprio il 21 novembre 1941, il supremo sacrificio della vita nella località di “Culqualber”.

L’aver posto l’Arma dei Carabinieri sotto la protezione della Virgo Fidelis riveste un significato molto profondo. Il valore della fedeltà è la caratteristica fondamentale dell’Arma dei Carabinieri, scolpito anche nel motto “Nei secoli fedeli”. Una fedeltà provata lungo oltre due secoli di esistenza, che ha generato nel popolo italiano un vero atteggiamento di fiducia e di stima nei confronti dell’Arma. Il Colonnello Leonardo ACQUARO ha anche rievocato l’83° Anniversario dell’eroica battaglia di Culqualber, combattuta in Africa orientale dal 1° Battaglione Carabinieri e Zaptié Mobilitato, che il 21 novembre 1941 si sacrificò in una delle ultime cruente battaglie in terra d’Africa. Per quell’epico fatto d’armi alla Bandiera dell’Arma fu conferita la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare, con la motivazione in allegato.

Celebrata oggi anche la ricorrenza della “Giornata dell’Orfano”. Gli orfani dell’Arma sono assistiti e confortati con cura attraverso l’O.N.A.O.M.A.C. (Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma dei Carabinieri), che li sostiene negli studi sino al conseguimento del diploma di laurea.