Cellino – Domani a Cantine Due Palme l’evento “Cardiomed 2024”

Cantine Due Palme annuncia con orgoglio la collaborazione con il Centro Cardiologico Monzino per l’evento CARDIOMED 2024, che si terrà il 24 Febbraio 2024 presso la Sala Selvarossa. L’evento che sarà presentato dal giornalista Antonio Celeste, è stato organizzato dalla event Manager di Due Palme ANTONELLA MACI in collaborazione con il Centro Diagnostico e Radiologico San Marco di Cellino San Marco. Il convegno è dedicato ai progressi nell’ambito della cardiologia e vedrà la partecipazione di eminenti professionisti del settore.

CARDIOMED 2024 è un’occasione unica per approfondire temi di attualità e importanza vitale come l’aritmologia, l’imaging cardiaco avanzato, i benefici della dieta mediterranea e l’equità di genere nella salute cardiovascolare. L’evento inizierà alle ore 17:00 e sarà ad ingresso libero, sottolineando l’impegno di Cantine Due Palme nel promuovere la salute e il benessere nella comunità.

Tra gli interventi più attesi, il Prof. Claudio Tondo discuterà dei progressi e delle sfide in aritmologia, mentre la Dott.ssa Monica Girol ci illustrerà l’importanza della prevenzione cardiovascolare. Si toccheranno anche argomenti come l’evoluzione dell’imaging cardiaco con il Dott. Gianluca Pontone e le questioni di genere nelle malattie cardiovascolari con la Dott.ssa Daniela Trabattoni.

Cantine Due Palme è onorata di ospitare l’evento nella sua Sala Selvarossa, simbolo dell’impegno della cantina verso la cultura e la salute. La Sala, situata in Via San Marco 130, 72020 Cellino San Marco (BR), con ingresso da Via Rafi, è un luogo emblematico dove tradizione e innovazione si incontrano, riflettendo gli stessi valori che guidano Cantine Due Palme nel suo costante percorso di eccellenza.

Cantine Due Palme è lieta di contribuire a questo importante dialogo sulla salute cardiaca e aspetta con entusiasmo la partecipazione di professionisti e appassionati del settore.