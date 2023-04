CELLINO – I CARABINIERI IDENTIFICANO 3 AUTORI DI UN TENTATO FURTO

Cellino San Marco (BR). I Carabinieri identificano tre autori di un tentato furto, di cui un minorenne.

I Carabinieri della Stazione di Cellino San Marco (BR), al termine degli accertamenti, hanno identificato i presunti autori di un tentato furto commesso nei giorni scorsi nell’abitato di Cellino San Marco. In particolare, quella sera i tre hanno tentato di commettere un furto all’interno di una abitazione indipendente, in quel momento disabitata, forzando la prima porta di ingresso ma non riuscendo a sfondare la seconda porta per il sopraggiungere di una pattuglia dei Carabinieri. Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di individuare i presunti autori in tre ragazzi, di cui due ventenni e uno minorenne, che fuggirono prima che la pattuglia giungesse sul posto.