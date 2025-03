Cellino S. Marco – Il Tar dà ragione a struttura privata convenzionata. Si potranno eseguire esami TAC

“Anche nel Comune di Comune di Cellino San Marco finalmente si potranno eseguire esami TAC presso il Centro privato accreditato Ambulatorio SAN MARCO. Con la recente sentenza emessa nel mese di marzo la II Sezione del TAR di Bari, accogliendo le ragioni difensive degli avvocati Alessandra Cursi e Alberto Pepe, hanno ritenuto illegittimo, annullandolo, il diniego di installazione della TAC opposto dalla Regione Puglia alla struttura privata accreditata che ne aveva fatto richiesta, sul presupposto che il fabbisogno di tali apparecchiatura di radiodiagnostica fosse già saturato dalla (semplice) volontà già espressa dallo stesso Ente regionale di volerla installare nel medesimo distretto sociosanitario. Il TAR ha però ritenuto fondate le censure diffusamente argomentate dai difensori, precisando che al mero <>, non essendo stato peraltro richiesto alcun parere di compatibilità in tal senso, come prescritto dalla normativa di settore. E dunque anche i cittadini del Comune di Cellino San Marco potranno fare affidamento sulla presenza di tale importante apparecchiature per eseguire i relativi esami diagnostici, senza dover obbligatoriamente migrare in altri paesi”