Cellino San Marco – Confcommercio chiede incontro urgente al Commissario per inserire i tributi minori nella Definizione Agevolata

Confcommercio Brindisi, d’intesa con la delegazione di Cellino San Marco e con il Comitato locale “Prospettiva Comune”, ha chiesto alla Commissaria prefettizia del Comune di Cellino, dott.ssa Maria Rita Coluccia, un incontro urgente per verificare la possibile inclusione dei tributi minori e del Canone Unico Patrimoniale (CUP) nella Definizione Agevolata.

Tale richiesta parte da commercianti, artigiani e cittadini i quali hanno sottoscritto in centinaia una raccolta-firme, su iniziativa del Comitato locale “Prospettiva Comune” le cui finalità sono ampiamente condivise da Confcommercio e sono state oggetto di ampia condivisione anche durante i lavori del Consiglio Comunale prima della chiusura anticipata della consiliatura.

L’istanza è stata protocollata al Comune in data 24 agosto 2026. Adesso si attende un riscontro da parte della Commissaria.