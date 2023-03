CELLINO SAN MARCO – CONFCOMMERCIO: SULLE SCELTE DELL’AMMINISTRAZIONE OCCORRE MAGGIORE CONDIVISIONE!

Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale di Cellino San Marco ha realizzato (sia pure con strutture provvisorie) una rotatoria nei pressi di piazza Mercato. Probabilmente l’obiettivo era quello di evitare il fenomeno del parcheggio-selvaggio, ma la conseguenza è che adesso i commercianti della zona lamentano notevoli danni, a tal punto da chiedere il ripristino delle condizioni precedenti.

“Abbiamo raccolto le proteste dei titolari di attività commerciali che insistono in quella zona – afferma il Presidente della delegazione ‘Cellino San Marco-San Donaci della Confcommercio, Alessandro Coletta – e quindi chiediamo all’Amministrazione Comunale di rivedere le decisioni assunte in materia di gestione del traffico e dei parcheggi. Quanto accaduto, tra l’altro, costituisce la conferma di ciò che sosteniamo da tempo e cioè che il confronto con le associazioni di categoria deve essere costante ed esteso a tutte le scelte riguardanti la vita cittadina. Proprio per questo, la Confcommercio conferma la piena disponibilità a stabilire sistemi di collaborazione, nell’interesse degli operatori economici e dei cittadini”.