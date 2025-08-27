Facebook Instagram
formavobis2
ISCRIVITI

Cellino San Marco – Domani secondo appuntamento della rassegna “Dialogando tra i sapori”. Iniziativa sostenuta da Confcommercio

E’ prevista per domani, giovedì 28 agosto, la seconda iniziativa inserita nel programma “Dialogando tra i sapori”. Si tratta di una rassegna che si svolge a Cellino San Marco presso il Giardino di Palazzo Baronale, in piazza Aldo Moro.

In particolare, alle ore 18.00, ci sarà un Seminario vino-miele con degustazione, alla presenza della sommelier Margaret Rizzello e dell’esperta di analisi sensoriale del miele Maria Mastroserio.

L’iniziativa è sostenuta dalla delegazione di Cellino San Marco di Confcommercio e da Confcommercio Brindisi.

E’ possibile partecipare all’evento tramite una prenotazione al numero 320/4880358

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
tenute-brindisitime-2
meridiani
no_fumo_torchiarolo
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning