Cellino San Marco e Carlo Calcagni: un team vincente per un’inclusione fattiva e concreta

Mercoledì 1 Maggio 2024 alle ore 10:30 in piazza Don Francesco

Epifani si terrà l’inaugurazione della palestra all’aria aperta, grazie al finanziamento di 35.000

euro della terza linea di intervento del PNRR- Dipartimento Sport e Inclusione sociale.

Un evento che promuove l’inclusione fattiva e concreta all’insegna dello sport, inteso come

volano per favorire l’inclusione sociale.

Al taglio del nastro, sarà presente anche il Colonnello del Ruolo d’Onore dell’Esercito

Italiano Carlo Calcagni.

Cellinese d’adozione, Garante della Disabilità del Comune di Cellino San Marco, atleta

paralimpico pluripremiato in competizioni nazionali e internazionali, Carlo Calcagni ha fatto

dello sport il suo compagno di vita, lo strumento indispensabile per contrastare, insieme alle

terapie quotidiane, la patologia cronica, irreversibile, degenerativa da cui è affetto da più di 20

anni, a causa del contatto con le particelle di uranio impoverito durante una missione di pace

nei Balcani nel lontano 1996.

“Le terapie mi aiutano a sopravvivere, ma è lo sport che mi permette di vivere” è uno dei

suoi pensieri ricorrenti.

Carlo crede fortemente nel valore dello sport come strumento di valorizzazione dei punti di

forza della persona, soprattutto se in situazione di disabilità, come veicolo per testimoniare il

valore profondo della vita, degna sempre e comunque di essere vissuta.

È un luogo comune da sradicare, un pregiudizio da eliminare, uno stereotipo da superare l’idea

che la persona ammalata debba essere allettata. L’immobilismo in un letto è lontano anni luce

dalla visione della vita di Carlo Calcagni e dal messaggio di speranza ed ottimismo che si sforza

quotidianamente di trasmettere, con le parole e con i fatti.

Restituire fiducia, infondere coraggio, temprare gli animi, generare determinazione e tenacia in

chi si sente afflitto e abbattuto dalle sfide e dagli ostacoli che incontra lungo il cammino della

vita è oggi la sua missione più importante.

Ecco perché il valore aggiunto alla consegna della palestra a cielo aperto di mercoledì 1 Maggio

sarà proprio dato dalla sua presenza.

“Grazie al sindaco Marco Marra, all’assessore allo Sport Davide Montinaro e a tutta

l’amministrazione comunale per l’attenzione dimostrata anche verso una fascia della

popolazione ritenuta più debole, in difficoltà, spesso emarginata. È questo un segnale

importante di sensibilità e di inclusione, reale, fattiva, concreta. Non solo abbattere le barriere

architettoniche e creare un Comune a misura di tutti e di ciascuno, ma saper camminare con

le scarpe dell’altro lungo il suo percorso di vita, sviluppare empatia. Così, i limiti saranno

davvero solo mentali e ciascuno avrà la possibilità di esprimere al meglio se stesso, in un

contesto urbano e sociale destinato a tutti.”