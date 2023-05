CELLINO YOUNG CUP, GIOVANI PROMESSE DEL CALCIO E DEL BASKET PER LO SPORT E LA SOLIDARIETÀ

Domenica 7 maggio, alle ore 16.00, presso lo Stadio Comunale A. Brigante di Cellino San Marco si terrà la prima edizione dell’evento sportivo Cellino Young Cup, quadrangolare di calcio giovanile e Torneo di Basket fortemente voluto dal Comune di Cellino San Marco in collaborazione con il Comitato provinciale ACSI di Brindisi ed il patrocinio di Sport e Salute territoriale come occasione di aggregazione sana per le nuove generazioni in uno dei comuni più suggestivi della Terra di Brindisi.

Un evento di forte valenza sportiva ed aggregativa che vedrà la partecipazione di squadre provenienti dalle province di Lecce e Brindisi accolte dal Primo Cittadino di Cellino Marco Marra, dall’assessore allo sport del comune brindisino Davide Montinaro e dal presidente del Comitato ACSI di Brindisi Carmine Ignoni.

L’iniziativa sportiva sarà anche occasione per richiamare famiglie e pubblico presente alla solidarietà verso i meno fortunati: sarà presente a bordo campo uno stand della onlus Cuore Amico Progetto Salento Solidarietà per una raccolta fondi straordinaria da dedicare alle tante storie di disabilità e sofferenza che da anni Cuore Amico accompagna in tutto il Salento.

Con ACSI lo sport è vita, è benessere, è passione, è solidarietà. Con ACSI lo sport è differente.